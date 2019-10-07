Тренер Споґа пророкує славу своєму боксеру після бою з Усиком



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Тайрон Спонґ Твіттер

12 жовтня Олександр Усик дебютує в надважкій вазі

Тренер Тайрона Спонґа Педро Діас поділився очікуваннями від наступного бою проти українця Олександра Усика.

«Кожен знає кар’єру Усика. Це екстраординарний боксер. Для мене він найкращий боксер світу. Спонґ був одним з найкращих кікбоксерів світу. Він сильний боксер з хорошим ударом. У світі боксу його ніхто не знає, але після бою з Усиком про нього говоритимуть всі», - передає слова Діаса CPSBOXINGNEWS INC.

Нагадаємо, поєдинком проти Тайрона Спонґа Усик дебютуватиме 12 жовтня в надважкій ваговій категорії.

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