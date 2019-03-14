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    Дема і Чернишова пробилися в чвертьфінал на турнірі в Туреччині

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    Дема і Чернишова пробилися в чвертьфінал на турнірі в Туреччині

    Українські тенісистки продовжують синхронно перемагати

    На турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $15 тисяч пройшли матчі другого кола.

    Вікторія Дема першою оформила путівку до чвертьфіналу, обігравши за дві години лідера посіву - італійку Гайю Санезі: 6:3, 4:6, 6:4. в 1/4 фіналу 18-річна українка зустрінеться з Кайсою Вільде Хеннеман зі Швеції.

    Марина Чернишова, посіяна в Антальї під четвертим номером, за годину впоралася з росіянкою Анною Уколовою: 6:1, 6:1. За вихід до півфіналу 19-річна посперечається з сьомою сіяною туркенею Іпек Оз.

    У першому колі Чернишова обіграла Франческу Буллані, яка представляє Італію: 6-4 6-2.

    Вікторія Дема у першому також у двох сетах перемогла шведську тенісистку Меліс Ясар: 6-4 6-2.

    Джерело: btu.org.ua

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