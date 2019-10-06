Дерев’янченка та Головкіна шпиталізували після бою



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Бій Головкін - Дерев'янченко УНІАН

Казахстанець переміг українця за рішенням суддів

Українського боксера Сергія Дерев’янченка (13-2, 10 КО) та казахстанця Геннадія Головкіна (40-1-1, 35 КО) шпиталізували одразу після бою, повідомив оглядач Майк Коппінгер в мережі Твіттер.

Саме через це після поєдинку не відбулася традиційна прес-конференція боксерів.

Головкін переміг Дерев’янченка одностайним рішенням суддів (115:112, 115:112, 114:113) в бою за вакантні чемпіонські титули IBF та IBO в середній вазі.