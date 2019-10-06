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    Дерев’янченка та Головкіна шпиталізували після бою

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    Бій Головкін - Дерев'янченко - Дерев’янченка та Головкіна шпиталізували після бою
    Бій Головкін - Дерев'янченко
    УНІАН

    Казахстанець переміг українця за рішенням суддів

    Українського боксера Сергія Дерев’янченка (13-2, 10 КО) та казахстанця Геннадія Головкіна (40-1-1, 35 КО) шпиталізували одразу після бою, повідомив оглядач Майк Коппінгер в мережі Твіттер.

    Саме через це після поєдинку не відбулася традиційна прес-конференція боксерів.

    Головкін переміг Дерев’янченка одностайним рішенням суддів (115:112, 115:112, 114:113) в бою за вакантні чемпіонські титули IBF та IBO в середній вазі.

    Читайте також: Дерев’янченко програв рішенням суддів Головкіну (відео)
    бокс Сергій Дерев'янченко Геннадій Головкін
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