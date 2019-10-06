Дерев’янченко програв рішенням суддів Головкіну (відео)



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Бій Головкін - Дерев'янченко УНІАН

Українець поступився казахстанцю за вакантні чемпіонські титули IBF та IBO

Українець Сергій Дерев’янченко програв одностайним рішенням суддів (115:112, 115:112, 114:113) казахстанцю Геннадію Головкіну в бою за вакантні чемпіонські титули IBF та IBO в середній вазі.

Казахстанець у підсумку перевершив українцями за точними ударами: 243 з 720 проти 230 з 738.

За джебами також перевага в Головкіна: 107 з 406 проти 47 з 266-ти.

У Дерев’янченка перевага за точними силовими ударами: 183 з 472 проти 136 з 314-ти.