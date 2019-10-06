Українець Дерев’янченко заслужив овацію публіки в Нью-Йорку за бій з легендарним Головкіним



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Геннадій Головкін і не розраховував, що в бою з Сергієм Дерев'янченком йому буде легко Сегодня

Наш боєць програв, але провів найкращий бій у кар’єрі

Легенда боксу, казахстанський боєць Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) повернув собі титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі.

Щойно в Нью-Йорку, на рингу Madison Square Garden GGG у запеклому чемпіонському бою перебоксував українця Сергія Дерев’янченка (13-2, 10 КО). Дерев’янченко – другий після Володимира Кличка українець, який удостоївся честі проводити бій на головній арені знаменитого комплексу.

Попри очікування, перевага Головкіна була далеко неоднозначною. Геннадій лівим боковим відправив нашого бійця в нокдаун у першому раунді, а в другому становище Сергія погіршилося через отримане подвійне розсічення. Безсумнівно, перших три раунди Дерев’янченко програв, а потім став помітно агресивнішим, збільшив темп і не давав Головкіну дуже тривалий час продихнути.

Власне, якщо відкинути два перших раунди, то в решті десяти Дерев’янченко якщо й поступався, то мінімально, в рівній боротьбі. Вирівнювати становище в рингу Головкін почав з сьомого раунду. Перед тим його тренер Бенкс емоційно вимагав: «Запусти руки, не шукай одного великого удару». Геннадій справді став активнішим, але не настільки, щоб поставити Дерев’янченка у скрутне становище бодай раз.

В агресивній манері і надзвичайно натхненно Сергій провів зокрема й чемпіонські раунди, чим заслужив на овацію публіки вже після завершення бою. Врешті, судді віддали перевагу Головкіну, але приголомшливий свист трибун Madison Square Garden перед флеш-інтерв’ю казахстанця свідчить про те, що симпатії за підсумками поєдинку були віддані не чемпіонові.

У підсумку трохи зніяковілий від такої реакції Головкін промовив: «Якщо ви хочете реваншу, я дам Сергієві такий шанс».

Зауважимо, що за цей бій Дерев’янченко отримав рекордний гонорар у кар’єрі – 5,2 мільйони доларів. Головкін отримає $15 млн.