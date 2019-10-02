Дерев’янченко розкрив план на бій проти Головкіна
Дерев'янченко готується до бою проти Головкіна
BoxingScene
Поєдинок відбудеться в ніч на 6 жовтня в США
Український претендент на титул чемпіонат світу в середній вазі Сергій Дерев’янченко розповів, завдяки чому збирається перемагати колишнього чемпіона світу з Казахстану Геннадія Головкіна.
«Мені потрібно багато рухатися. Також добре працювати джебом. Також важливо не затримуватися в кутках рингу», - передає слова Дерев’янченка BoxingScene.
Бій Дерев’янченко – Головкін має відбутися в ніч на 6 жовтня в Нью-Йорку.
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