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    Дерев’янченко розкрив план на бій проти Головкіна

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    Дерев'янченко готується до бою проти Головкіна - Дерев’янченко розкрив план на бій проти Головкіна
    Дерев'янченко готується до бою проти Головкіна
    BoxingScene

    Поєдинок відбудеться в ніч на 6 жовтня в США

    Український претендент на титул чемпіонат світу в середній вазі Сергій Дерев’янченко розповів, завдяки чому збирається перемагати колишнього чемпіона світу з Казахстану Геннадія Головкіна.

    «Мені потрібно багато рухатися. Також добре працювати джебом. Також важливо не затримуватися в кутках рингу», - передає слова Дерев’янченка BoxingScene.

    Бій Дерев’янченко – Головкін має відбутися в ніч на 6 жовтня в Нью-Йорку.

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