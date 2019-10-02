Чемпіону світу Руїсу загрожує дворічна дискваліфікація



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Енді Руїс BE

Професіонального боксера можуть покарати за участь в Олімпіаді

Чемпіона світу з боксу в важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Енді Руїса можуть дискваліфікувати на два роки. Покарання загрожує спортсмену в разі участі в Олімпіаді-2020.

«WBC категорично проти участі професіональних боксерів у Олімпіаді. Це неприпустимо. Олімпійські змагання для аматорів, це різні види спорту. Ми відсторонимо від змагань будь-кого з професіональних боксерів, якщо він виступатиме на Олімпіаді», - передає слова президента WBC Маурісіо Сулеймані The Mirror.

Раніше Руїс повідомляв про бажання виступити на Олімпійських іграх у Токіо в складі збірної Мексики.