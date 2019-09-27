Дерев’янченко та Головкін битимуться за два чемпіонських титули
Головкін та Дерев'янченко
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Бій українського та казахстанського боксерів має відбутися 5 жовтня
Український боксер Сергій Дерев’янченко та колишній чемпіон світу з Казахстану Геннадій Головкін битимуться одразу за два чемпіонських титули в середній вазі.
Окрім титулу IBF, від якого відмовився Сауль Альварес, також розігруватиметься титул Міжнародної боксерської організації (IBO).
Бій Дерев’янченка з Головкіним має відбутися в Нью-Йорку 5 жовтня.
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