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    Дерев’янченко та Головкін битимуться за два чемпіонських титули

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    Головкін та Дерев'янченко - Дерев’янченко та Головкін битимуться за два чемпіонських титули
    Головкін та Дерев'янченко
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    Бій українського та казахстанського боксерів має відбутися 5 жовтня

    Український боксер Сергій Дерев’янченко та колишній чемпіон світу з Казахстану Геннадій Головкін битимуться одразу за два чемпіонських титули в середній вазі.

    Окрім титулу IBF, від якого відмовився Сауль Альварес, також розігруватиметься титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

    Бій Дерев’янченка з Головкіним має відбутися в Нью-Йорку 5 жовтня.

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