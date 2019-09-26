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    24-річний дзюдоїст, який нещодавно виступав на чемпіонаті світу, помер за нез’ясованих обставин

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    Джек Гаттон розраховував пробитися на Олімпіаду-2020 - 24-річний дзюдоїст, який нещодавно виступав на чемпіонаті світу, помер за нез’ясованих обставин
    Джек Гаттон розраховував пробитися на Олімпіаду-2020
    Judoinside

    Причин смерті Джека Гаттона поки не називають

    24-річний американський дзюдоїст Джек Гаттон, який представляв свою країну на недавньому чемпіонаті світу в Токіо у ваговій категорії до 81 кілограм, помер за нез’ясованих наразі обставин у себе вдома.

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    Джек посідав 30-те місце в рейтингу олімпійської кваліфікації і претендував на потрапляння на Ігри-2020 у Токіо. Цьогоріч він став бронзовим призером Панамериканського чемпіонату, а раніше двічі був призером етапів Ґран-прі – вигравав бронзу в Заґребі-2017 і срібло в Анталії-2018. На цьогорічному чемпіонаті світу Гаттон переміг філіппінця Марко Тамампада та ісландця Юру Свайнбйорна, але програв в 1/16 фіналу Владіміру Золоєву із Киргизстану.

    «Поряд із тим, що Джек був одним із найсильніших дзюдоїстів США, він був доброзичливою, турботливою, просто хорошою людиною, - написав у себе в коментарі, дізнавшись про смерть Гаттона, Джиммі Педро, колишній чемпіон світу і олімпійський медаліст, а нині керівник центру дзюдо свого імені. – Джек був прикладом для наслідування для тих, хто займається дзюдо і доджо у всій країні».

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