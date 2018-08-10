Державна фіскальна служба перевірить офіційні зарплати київського «Динамо»



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Згідно зарплатної відомості, станом на січень 2018 року, Гонсалес отримував лише 18,56 тис. грн

В липні футболіст «Динамо» Гонсалес заявляв, що клуб платить йому 110 тисяч доларів щомісяця

Державна фіскальна служба почала перевірку «Динамо» Київ на підставі підозр, що низькі офіційні зарплати футболістів і тренерського складу можуть не збігатися з реальними. Про це інформує «Українська правда».

Зокрема, фіскальна служба направила дані про низькі офіційні зарплати в офіс великих платників, де зареєстрований київський клуб, на перевірку.

Після розгляду цих даних, «Динамо» отримає запит і буде зобов'язане пояснити, в чому причина таких низьких офіційних зарплат.

На надання пояснень у ФК «Динамо» буде два тижні. Потім ДФС вирішить, чи проводити позапланову документальну перевірку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, спираючись на зарплатну відомість «Динамо», що офіційні зарплати футболістів складають всього від 13 до 20 тисяч грн на місяць. При цьому в липні футболіст «Динамо» Гонсалес заявляв, що клуб платить йому 110 тисяч доларів щомісяця. Згідно ж зарплатної відомості, станом на січень 2018 року, футболіст отримував 18,56 тис. грн.