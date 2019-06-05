  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» без тренера: Хацкевич прокоментував переговори з Суркісом

    • Розсилка
    Олександр Хацкевич - «Динамо» без тренера: Хацкевич прокоментував переговори з Суркісом
    Олександр Хацкевич
    ТСН

    Тренер Олександр Хацкевич та президент «Динамо» Ігор Суркіс провели переговори

    У Києві 5 червня відбулися переговори президента київського «Динамо» Ігоря Суркіса з тренером Олександром Хацкевичем.

    Хацкевич очолював «Динамо» з червня 2017 року. Наразі термін дії його угоди з клубом вичерпався. Сторони обговорювали можливості її продовження.

    «Поки що нічого не можу стверджувати. Ми ще перебуваємо з Ігорем Михайловичем у стані переговорного процесу. Намагатимемося зняти це питання до кінця тижня. Можливо, навіть завтра.
    Наразі не вірте нічому, що пишуть ЗМІ. І тому, що я зобов’язаний вивести команду в груповий етап Ліги чемпіонів або автоматично піти в відставку. Про це не було мови. Наразі взагалі ще немає жодних домовленостей. Переговори тривають», - повідомив Хацкевич у коментарі Dynamo.kiev.ua.

    Нагадаємо, останнього сезону з Хацкевичем на чолі «Динамо» фінішувало другим у чемпіонаті України. Відставання від «Шахтаря» становить 11 очок.

     Читайте також: Замість Фонсеки «Шахтар» може очолити легендарний бразильський оборонець
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс Олександр Хацкевич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ