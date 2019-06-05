«Динамо» без тренера: Хацкевич прокоментував переговори з Суркісом



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Олександр Хацкевич ТСН

Тренер Олександр Хацкевич та президент «Динамо» Ігор Суркіс провели переговори

У Києві 5 червня відбулися переговори президента київського «Динамо» Ігоря Суркіса з тренером Олександром Хацкевичем.

Хацкевич очолював «Динамо» з червня 2017 року. Наразі термін дії його угоди з клубом вичерпався. Сторони обговорювали можливості її продовження.

«Поки що нічого не можу стверджувати. Ми ще перебуваємо з Ігорем Михайловичем у стані переговорного процесу. Намагатимемося зняти це питання до кінця тижня. Можливо, навіть завтра.

Наразі не вірте нічому, що пишуть ЗМІ. І тому, що я зобов’язаний вивести команду в груповий етап Ліги чемпіонів або автоматично піти в відставку. Про це не було мови. Наразі взагалі ще немає жодних домовленостей. Переговори тривають», - повідомив Хацкевич у коментарі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, останнього сезону з Хацкевичем на чолі «Динамо» фінішувало другим у чемпіонаті України. Відставання від «Шахтаря» становить 11 очок.