Замість Фонсеки «Шахтар» може очолити легендарний бразильський оборонець



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Антоніо Карлос Заґо вже працював у «Шахтарі» Укрінформ

Антоніо Карлос Заґо вже працював у донецькому клубі

Італійське видання Corriere dello Sport повідомляє, немов тренер донецького футбольного клубу «Шахтар» Паулу Фонсека досяг угоди з італійською «Ромою». У Мадриді провели переговори сам Фонсека, його агент Марко Абреу, функціонери «Шахтар» Ф'єнґа і Петракі, а також італійський посередник.

«Мадридські перемовини між тренером, агентом і менеджерами «Роми» був позитивними але офіційний статус все ще не утверджений. На місці Фонсеки в «Шахтарі» може опинитися колишній оборонець «Роми» і збірної Бразилії Антоніо Карлос Заґо. Він свого часу вже працював у «Шахтарі» помічником наставника в той час, коли команду очолював Мірча Луческу.

Паулу Фонсека на переговорах акцентував увагу на цілях і завданнях клубу. Португальський фахівець хоче чітко зрозуміти, чого саме очікує від нього римський клуб. Також потрібно вирішити питання з «Шахтарем». Фонсека очікує, що президент клубу виконає свою обіцянку і не вимагатиме компенсації за дострокове розірвання контракту.

Також повідомляється, що Абреу контактував із Петракі, економічна сторона не є проблемою.