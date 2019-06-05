  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Замість Фонсеки «Шахтар» може очолити легендарний бразильський оборонець

    • Розсилка
    Антоніо Карлос Заґо вже працював у &laquo;Шахтарі&raquo; - Замість Фонсеки «Шахтар» може очолити легендарний бразильський оборонець
    Антоніо Карлос Заґо вже працював у «Шахтарі»
    Укрінформ

    Антоніо Карлос Заґо вже працював у донецькому клубі

    Італійське видання Corriere dello Sport повідомляє, немов тренер донецького футбольного клубу «Шахтар» Паулу Фонсека досяг угоди з італійською «Ромою». У Мадриді провели переговори сам Фонсека, його агент Марко Абреу, функціонери «Шахтар» Ф'єнґа і Петракі, а також італійський посередник.

    Читайте також

    «Мадридські перемовини між тренером, агентом і менеджерами «Роми» був позитивними але офіційний статус все ще не утверджений. На місці Фонсеки в «Шахтарі» може опинитися колишній оборонець «Роми» і збірної Бразилії Антоніо Карлос Заґо. Він свого часу вже працював у «Шахтарі» помічником наставника в той час, коли команду очолював Мірча Луческу.

    Паулу Фонсека на переговорах акцентував увагу на цілях і завданнях клубу. Португальський фахівець хоче чітко зрозуміти, чого саме очікує від нього римський клуб. Також потрібно вирішити питання з «Шахтарем». Фонсека очікує, що президент клубу виконає свою обіцянку і не вимагатиме компенсації за дострокове розірвання контракту.

    Також повідомляється, що Абреу контактував із Петракі, економічна сторона не є проблемою.

     Читайте також: Фонсека стверджує, що дружина б не дозволила йому очолити київське «Динамо»
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Паулу Фонсека Мірча Луческу ФК Рома
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ