«Динамо» дотиснуло в Києві «Маріуполь» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Циганков забив та віддав результативну передачу в матчі проти маріупольців Фейсбук

Кияни розгромили маріупольців у матчі чемпіонату України

«Динамо» (Київ) – «Маріуполь» - 3:0

Голи: 1:0 – Буяльський (21). 2:0 – Циганков (77). 3:0 – Вербич (81)

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Кадар, Шабанов, Миколенко, Буяльський (Шапаренко, 62), Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Бесєдін, Де Пена (Вербич, 76). Тренер – Олексій Михайличенко.

«Маріуполь»: Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворський (Фомін, 68), Кирюханцев, Мишньов, Чех, Горбунов, Тищенко, Чурко, Вакула. Тренер – Олександр Бабич.

Попередження: Бесєдін (38) – Тищенко (18), Дава (60).

Судді: Пасхал – Єремеєв, Шудрик, Балакін.

24 листопада. Київ. Стадіон НСК «Олімпійський»

Гості вже традиційно принципово налаштовувалися відібрати очки в киян. І певну частину ігрового часу здавалося, що вони можуть досягти мети.

Господарі таки змогли розмочити рахунок. У середині першого тайму Буяльський переправив м’яч у ворота з передачі Циганкова.

Однак забитий м’яч не зняв питань. У другому таймі кияни багато атакували, створили безліч небезпечних моментів, однак збільшити рахунок ніяк не вдавалося.

І лише за 15 хвилин до кінця поєдинку господарів прорвало.

Спочатку Циганков таки проштовхнув м’яч повз голкіпера гостей.

А на 81-й хвилині Вербич довів рахунок до розгромного одразу після виходу на заміну.

Дев’ята перемога «Динамо» в чемпіонаті – друге місце в турнірній таблиці. «Маріуполь» іде сьомим.

У наступному турі кияни 1 грудня грають виїзний матч проти «Олімпіка», а «Маріуполь» того ж дня гратиме вдома проти «Шахтаря».