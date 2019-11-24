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    «Динамо» дотиснуло в Києві «Маріуполь» (відео)

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    Віктор Циганков забив та віддав результативну передачу в матчі проти маріупольців - «Динамо» дотиснуло в Києві «Маріуполь» (відео)
    Віктор Циганков забив та віддав результативну передачу в матчі проти маріупольців
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    Кияни розгромили маріупольців у матчі чемпіонату України

    «Динамо» (Київ) – «Маріуполь» - 3:0

    Голи: 1:0 – Буяльський (21). 2:0 – Циганков (77). 3:0 – Вербич (81)

    «Динамо»: Бущан, Караваєв, Кадар, Шабанов, Миколенко, Буяльський (Шапаренко, 62), Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Бесєдін, Де Пена (Вербич, 76). Тренер – Олексій Михайличенко.
    «Маріуполь»: Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворський (Фомін, 68), Кирюханцев, Мишньов, Чех, Горбунов, Тищенко, Чурко, Вакула. Тренер – Олександр Бабич.
    Попередження: Бесєдін (38) – Тищенко (18), Дава (60).
    Судді: Пасхал – Єремеєв, Шудрик, Балакін.
    24 листопада. Київ. Стадіон НСК «Олімпійський» 

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    Гості вже традиційно принципово налаштовувалися відібрати очки в киян. І певну частину ігрового часу здавалося, що вони можуть досягти мети.

    Господарі таки змогли розмочити рахунок. У середині першого тайму Буяльський переправив м’яч у ворота з передачі Циганкова.

    Однак забитий м’яч не зняв питань. У другому таймі кияни багато атакували, створили безліч небезпечних моментів, однак збільшити рахунок ніяк не вдавалося.

    І лише за 15 хвилин до кінця поєдинку господарів прорвало.

    Спочатку Циганков таки проштовхнув м’яч повз голкіпера гостей.

    А на 81-й хвилині Вербич довів рахунок до розгромного одразу після виходу на заміну.

    Дев’ята перемога «Динамо» в чемпіонаті – друге місце в турнірній таблиці. «Маріуполь» іде сьомим.

    У наступному турі кияни 1 грудня грають виїзний матч проти «Олімпіка», а «Маріуполь» того ж дня гратиме вдома проти «Шахтаря».

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