«Олімпік» переміг у Львові «Карпати» (відео)



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«Карпати» програли вдома «Олімпіку» ФК «Карпати»

Львів’яни поступилися колишній команді свого тренера Романа Санжара

«Карпати» (Львів) – «Олімпік» (Донецьк) – 1:2

Голи: 1:0 – Назарина (9). 1:1 – Цимбалюк (26). 1:2 – Шахаб (45+2)

«Карпати»: Артим, Кльоц, Вакуленко (Якимець, 59), Веремієнко, Деда, Дженнінгс, Дубинчак, Лях, Мартинш, Назарина, Понде. Тренер – Роман Санжар.

«Олімпік»: Кринський, Гришко, Балашов, Зотько, Шахіб, Кравчук, Ксьонз (Завійський, 64), Пасіч (Тейшейра, 45+1), Політило, Снурніцин, Цимбалюк. Тренер – Гомес Фернандес.

Попередження: Дубинчак (72) – Зотько (11), Снурніцин (61), Тейшейра (90).

Судді: Коваленко – Петраков, Холодинський, Труханов.

24 листопада. Львів. Стадіон «Україна)

Для суперників у львівському поєдинку було одразу кілька принципових моментів. «Карпати» грали вдома проти колишньої команди свого головного тренера. Роман Санжар очолював «Олімпік» з 2013 по 2018 рік.

Гості ж були приголомшені звісткою про смерть після важкої хвороби свого колишнього гравця та тренера Дмитра Логвінова.

Та саме гості були агресивнішими впродовж більшої частини ігрового часу. Результат вдалося забезпечити ще в першому таймі.

Господарі швидко відкрили рахунок – голкіпер «Олімпіка» пропустив між ногами м’яч після потужного удару Назарини.

Однак у середині тайму Цимбалюк ударом головою відновив рівновагу.

А на останніх секундах першої половини Шахаб потужним ударом встановив переможний результат.

Відтак «Карпати» лише з двома перемогами в 15-ти поєдинках посідають 10-те місце в турнірній таблиці. Для «Олімпіка» перемога стала п’ятою – шосте місце.

У наступному турі «Карпати» грають 30 листопада на виїзді проти «Зорі», а «Олімпік» 1 грудня гратиме проти «Динамо».