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    «Олімпік» переміг у Львові «Карпати» (відео)

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    &laquo;Карпати&raquo; програли вдома &laquo;Олімпіку&raquo;&nbsp; - «Олімпік» переміг у Львові «Карпати» (відео)
    «Карпати» програли вдома «Олімпіку» 
    ФК «Карпати»

    Львів’яни поступилися колишній команді свого тренера Романа Санжара

    «Карпати» (Львів) – «Олімпік» (Донецьк) – 1:2

    Голи: 1:0 – Назарина (9). 1:1 – Цимбалюк (26). 1:2 – Шахаб (45+2)

    «Карпати»: Артим, Кльоц, Вакуленко (Якимець, 59), Веремієнко, Деда, Дженнінгс, Дубинчак, Лях, Мартинш, Назарина, Понде. Тренер – Роман Санжар.
    «Олімпік»: Кринський, Гришко, Балашов, Зотько, Шахіб, Кравчук, Ксьонз (Завійський, 64), Пасіч (Тейшейра, 45+1), Політило, Снурніцин, Цимбалюк. Тренер – Гомес Фернандес.
    Попередження: Дубинчак (72) – Зотько (11), Снурніцин (61), Тейшейра (90).
    Судді: Коваленко – Петраков, Холодинський, Труханов.
    24 листопада. Львів. Стадіон «Україна) 

    Для суперників у львівському поєдинку було одразу кілька принципових моментів. «Карпати» грали вдома проти колишньої команди свого головного тренера. Роман Санжар очолював «Олімпік» з 2013 по 2018 рік.

    Гості ж були приголомшені звісткою про смерть після важкої хвороби свого колишнього гравця та тренера Дмитра Логвінова.

    Та саме гості були агресивнішими впродовж більшої частини ігрового часу. Результат вдалося забезпечити ще в першому таймі.

    Господарі швидко відкрили рахунок – голкіпер «Олімпіка» пропустив між ногами м’яч після потужного удару Назарини.

    Однак у середині тайму Цимбалюк ударом головою відновив рівновагу.

    А на останніх секундах першої половини Шахаб потужним ударом встановив переможний результат.

    Відтак «Карпати» лише з двома перемогами в 15-ти поєдинках посідають 10-те місце в турнірній таблиці. Для «Олімпіка» перемога стала п’ятою – шосте місце.

    У наступному турі «Карпати» грають 30 листопада на виїзді проти «Зорі», а «Олімпік» 1 грудня гратиме проти «Динамо». 
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