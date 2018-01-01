«Динамо» дозаявило на матчі Ліги Європи Хльобаса, Шабанова та легіонера Самбрано
- Сьогодні, 14:17
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Натомість, із заявки зникли Максим Коваль, Андрій Ярмоленко та інші
Київське «Динамо» оновило заявку у Лізі Європи.
До складу команди додані три футболісти з числа тих, хто прийшов у зимове міжсезоння, інформує Dynamo.kiev.ua.
«Динамо» дозаявило за списком «А» Карлоса Самбрано (захисник, Перу, № 2), Дмитра Хльобаса (нападник, Україна, № 13) та Артема Шабанова (захисник, Україна, № 30).
Ще два новачка «біло-блакитних» Беньямін Вербич і Руслан Ротань заграні у єврокубках за колишні клуби, тому грати у складі «Динамо» у матчах Ліги Європи не можуть.
У той же час, з поточної заявки виключені воротар Максим Коваль, захисники Домагой Віда та Зураб Очігава, півзахисник Сергій Рибалка, а також форварди Андрій Ярмоленко та Артем Кравець.
Першу весняну гру у турнірі «Динамо» проведе у четвер, 18 лютого, в Афінах проти місцевого АЕКа.
Нагадаємо, двоє легіонерів «Динамо» досі не приєдналися до команди на зборі в Іспанії.
Додамо, була інформація, що захисник збірної України залишається в Києві і обирає між «Динамо» і ПАОКом.