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    Двоє легіонерів «Динамо» досі не приєдналися до команди на зборі в Іспанії

    Дьйомерсі Мбокані та Дерліс Гонсалес запізнюються на другій збір клубу
    Нападник Дьйомерсі Мбокані та півзахисник Дерліс Гонсалес ще не прибули на збір «Динамо» в Іспанії. Конголезець через проблеми зі здоров'ям пропустив перший збір. За словами головного тренера Олександра Хацкевича, на другому зборі Дьйомерсі вже повинен приєднатися до команди. Парагвайський хавбек напередодні перебував у Парагваї,
    • Сьогодні, 10:28
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    Дьйомерсі Мбокані
    Дьйомерсі Мбокані

    Дьйомерсі Мбокані та Дерліс Гонсалес запізнюються на другій збір клубу

    Нападник Дьйомерсі Мбокані та півзахисник Дерліс Гонсалес ще не прибули на збір «Динамо» в Іспанії.

    Конголезець через проблеми зі здоров'ям пропустив перший збір.

    За словами головного тренера Олександра Хацкевича, на другому зборі Дьйомерсі вже повинен приєднатися до команди.

    Парагвайський хавбек напередодні перебував у Парагваї, куди літав на вихідні після першого збору.

    Втім, для Дерліса повертатися у розташування «Динамо» пізніше за інших стає традицією, інформує «Динамомания».

    Зате повернувся у загальну групу один з лідерів команди Віктор Циганков, котрий переніс операцію на пахових кільцях і працював на першому зборі індивідуально.

    Продовжують працювати над поліпшенням фізичних кондицій капітан команди Сергій Сидорчук і новачок «Динамо» Карлос Самбрано.

    У суботу динамівці зіграють перший на другому зборі спаринг. Суперником стане шведський «Естерсунд» – учасник плей-офф Ліги Європи.

    Нагадаємо, перехід захисника «Динамо» в «Маккабі» Тель-Авів зірвався через агентів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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