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    «Динамо» - одна наймолодших команд плей-оф Ліги Європи

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    Кияни можуть спокійно дивитися у майбутнє - «Динамо» - одна наймолодших команд плей-оф Ліги Європи
    Кияни можуть спокійно дивитися у майбутнє
    ФК «Динамо»

    Середній вік киян - 24,8 років

    За даними Transfermarkt, «Динамо» потрапило в топ-5 наймолодших команд, що беруть участь в плей-оф Ліги Європи цього сезону. Середній вік футболістів київської команди — 24,8 років.

     Тим часом, «Шахтар» посів 12 місце із середнім віком 26 років.

    Лідер рейтингу - «Генк», у нього середній вік 23,4 роки. Суперник «Шахтаря» в 1/16 фіналу «Айнтрахт» - 9-й (25,2), опонент «Динамо» «Олімпіакос» - 18-й (26,6).

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