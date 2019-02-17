Рибалка забив за «Сівасспор» в турецькій Суперлізі (відео)
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Розсилка
Сергій Рибалка
«Сівасспор»
Це другий гол українця в сезоні
Український півзахисник «Сівасспора» Сергій Рибалка відзначився голом у матчі 22-го туру чемпіонату Туреччини проти «Ерзуруму» (1:2, перший тайм).
Рибалка вийшов у старті, а на 12-й хвилині зрівняв рахунок.
Для 28-річного українця це другий гол у сезоні в 21 матчі. Також на його рахунку 1 результативна передача.
На даний момент «Сівасспор» займає 7-е місце в чемпіонаті Туреччини.