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    Рибалка забив за «Сівасспор» в турецькій Суперлізі (відео)

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    Сергій Рибалка - Рибалка забив за «Сівасспор» в турецькій Суперлізі (відео)
    Сергій Рибалка
    «Сівасспор»

    Це другий гол українця в сезоні

    Український півзахисник «Сівасспора» Сергій Рибалка відзначився голом у матчі 22-го туру чемпіонату Туреччини проти «Ерзуруму» (1:2, перший тайм).

    Рибалка вийшов у старті, а на 12-й хвилині зрівняв рахунок.

    Для 28-річного українця це другий гол у сезоні в 21 матчі. Також на його рахунку 1 результативна передача.

    На даний момент «Сівасспор» займає 7-е місце в чемпіонаті Туреччини.

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