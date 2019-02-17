Рибалка забив за «Сівасспор» в турецькій Суперлізі (відео)



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Сергій Рибалка «Сівасспор»

Це другий гол українця в сезоні

Український півзахисник «Сівасспора» Сергій Рибалка відзначився голом у матчі 22-го туру чемпіонату Туреччини проти «Ерзуруму» (1:2, перший тайм).

Рибалка вийшов у старті, а на 12-й хвилині зрівняв рахунок.

Для 28-річного українця це другий гол у сезоні в 21 матчі. Також на його рахунку 1 результативна передача.

На даний момент «Сівасспор» займає 7-е місце в чемпіонаті Туреччини.