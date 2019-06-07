«Динамо» офіційно оголосило про призначення нового тренера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Суркіс і Олександр Хацкевич ФК «Динамо»

Кияни продовжили співпрацю з Олександром Хацкевичем

Київське «Динамо» повідомило про продовження співпраці з 45-річним білоруським фахівцем Олександром Хацкевичем. Нову угоду з ним укладено на два роки.

Хацкевич очолив «Динамо» у червні 2017 року. Провів на чолі команди 100 офіційних матчів, у яких «біло-сині» здобули 60 перемог, 24 рази зіграли внічию і 16 разів програли.

2018 року «Динамо» під керівництвом Хацкевича вибороло Суперкубок України.

«Олександр працював у дуже складний період. Коли він був призначений головним тренером, ми домовилися, що, з огляду на ситуацію в країні, враховуючи, що якісні, хороші легіонери до нас їхати не хочуть, величезна увага повинна була бути приділена нашої молоді. Так, у нас не було титулів. Але те, про що ми домовилися, Олександр виконав. Він виконав ті завдання, які я поставив йому на тому етапі – ввести до складу якнайбільше молоді.

У новому сезоні завдання стоять однозначні – потрапити до Ліги чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок, тому що «Динамо» вже три сезони не виграє титули. Сподіваюся, що ті гравці, яким Хацкевич довіряв, віддячать йому», - прокоментував призначення президент «Динамо» Ігор Суркіс.