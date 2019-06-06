«Шахтар» блокує перехід тренера Фонсеки в «Рому»
«Гірники» наполягають на компенсації за португальського фахівця
Португальський футбольний тренер Паулу Фонсека узгодив умови співпраці з «Ромою», однак не може перейти до італійського клубу, оскільки трансфер блокує «Шахтар».
«Гірники» наполягають на компенсації в 3 мільйони євро за дострокове розірвання угоди з тренером своєї команди, інформує Record. Контракт Фонсеки з «Шахтарем» розраховано до літа 2020 року.
Раніше президент «Шахтаря» Рінат Ахметов стверджував, що клуб не стане утримувати португальця, якщо той отримає пропозицію від одного з провідних європейських клубів.
Повідомлялося, що контракт Фонсеки з «Шахтарем» передбачає 5 мільйонів євро компенсації за дострокове розірвання. Сам португалець готовий частково її оплатити.
Паулу Фонсека очолює «Шахтар» з червня 2016 року. Він тричі вигравав з «гірниками» чемпіонат та Кубок України.