«Шахтар» блокує перехід тренера Фонсеки в «Рому»



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Паулу Фонсека YouTube

«Гірники» наполягають на компенсації за португальського фахівця

Португальський футбольний тренер Паулу Фонсека узгодив умови співпраці з «Ромою», однак не може перейти до італійського клубу, оскільки трансфер блокує «Шахтар».

«Гірники» наполягають на компенсації в 3 мільйони євро за дострокове розірвання угоди з тренером своєї команди, інформує Record. Контракт Фонсеки з «Шахтарем» розраховано до літа 2020 року.

Раніше президент «Шахтаря» Рінат Ахметов стверджував, що клуб не стане утримувати португальця, якщо той отримає пропозицію від одного з провідних європейських клубів.

Повідомлялося, що контракт Фонсеки з «Шахтарем» передбачає 5 мільйонів євро компенсації за дострокове розірвання. Сам португалець готовий частково її оплатити.

Паулу Фонсека очолює «Шахтар» з червня 2016 року. Він тричі вигравав з «гірниками» чемпіонат та Кубок України.