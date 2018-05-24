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    «Динамо» оголосило плани на літнє міжсезоння

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    «Динамо» оголосило плани на літнє міжсезоння

    Київська команда проведе збір в Австрії

    Матчем 32-го туру проти донецького «Шахтаря» (2:1) завершився для футболістів «Динамо» сезон-2017/18.

    Як інформує офіційний сайт київського клубу, на відпочинок після важкого сезону як у фізичному, так і в емоційному плані, пішли поки що не всі.

    Велика група гравців роз’їхалася по своїх національних збірних, у складах яких ще зіграють у товариських матчах.

    А захисники Томаш Кендзьора та Йосип Пиварич, якщо потраплять до остаточної заявки, мають шанс зіграти у складі своїх національних команд у фінальній частині Чемпіонату світу-2018.

    Для тих же, хто не залучений до ігор на рівні збірних, розпочалася відпустка, яка триватиме до 19 червня.

    Футболісти, які гратимуть у складах своїх збірних у товариських матчах, отримають на кілька днів відпочинку більше, й уже 22-23 червня команда збереться фактично у повному складі.

    До 30 червня «динамівці» тренуватимуться на власній заміській базі у Чапаєвці, після чого вирушать на двотижневий збір до Австрії.

    Після його завершення «біло-сині» повернуться до Києва, де й проведуть завершальний етап підготовки до старту нового сезону, який 21 липня традиційно відкриється поєдинком за Суперкубок України.

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