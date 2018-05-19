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    Прем’єр-ліга. «Шахтар» став чемпіоном, але так і не виграв у «Динамо» у чемпіонаті

    • Розсилка

    Кияни вдома в останньому турі здобули мінімальну перемогу

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Матч 32-го туру

    «Динамо» – «Шахтар» – 2:1 (1:1)

    Голи: 1:0 – Вербич (15), 1:1 – Марлос (22, пен), 2:1 – Хочолава (54, а/гол)

    «Динамо»: Бойко, Кендзьора, Кадар, Миколенко, Бєсєдін, Шапаренко (Гусєв, 76), Буяльський (Сидорчук, 56), Бурда, Гармаш, Циганков, Вербич.

    «Шахтар»: П’ятов, Додо, Кайоде, Коваленко (Нем, 64), Ракицький, Ісмаїлі (Матвієнко, 46), Патрік, Марлос, Дентіньо (Феррейра, 80), Степаненко, Хочолава.

    Попередження: Кендзьора (44), Буяльський (52), Кадар (76), Сидорчук (84), Вербич (90+3) – Хочолава (48), Патрік (58), Матвієнко (88), Ракицький (89), Додо (90+3).

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