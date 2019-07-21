«Динамо» програло новачку Прем'єр-ліги напередодні Суперкубка



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Кияни тричі пропустили в поєдинку проти команди з села

Київське «Динамо» сенсаційно програло «Колосу» з Ковалівки в контрольному поєдинку.

«Динамо» (Київ) – «Колос» (Ковалівка) – 1:3

Голи: 0:1 – Гавриш (55, з пенальті). 1:1 – Беседін (58). 1:2 – Нехтій (75). 1:3 – Черноморець (92).

«Динамо»: Бойко (Бущан, 46), Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук (Вербич, 73), Буяльський, Шепелев, де Пена, Караваєв (Цитаішвілі, 76), Беседін. Тренер – Олександр Хацкевич.

Вилучення: Бурда (90+1).

Головні події поєдинку розгорнулися в другій 45-хвилинці. Футболісти з сільської команди Київщини змусили відіграватися майбутнього учасника кваліфікації Ліги чемпіонів.

Усього за три хвилини господарі відновили рівновагу, та дебютанти Прем'єр-ліги ще двічі змогли пробити захист та голкіпера «Динамо».

Нагадаємо, вже за сім днів, 28 липня, «Динамо» та «Шахтар» зіграють в Одесі у матчі за Суперкубок.