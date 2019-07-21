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    «Динамо» програло новачку Прем'єр-ліги напередодні Суперкубка

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    &laquo;Динамо&raquo; (Київ) - «Динамо» програло новачку Прем'єр-ліги напередодні Суперкубка
    «Динамо» (Київ)
    ФК «Динамо»

    Кияни тричі пропустили в поєдинку проти команди з села

    Київське «Динамо» сенсаційно програло «Колосу» з Ковалівки в контрольному поєдинку.

    «Динамо» (Київ) – «Колос» (Ковалівка) – 1:3

    Голи: 0:1 – Гавриш (55, з пенальті). 1:1 – Беседін (58). 1:2 – Нехтій (75). 1:3 – Черноморець (92).

    «Динамо»: Бойко (Бущан, 46), Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук (Вербич, 73), Буяльський, Шепелев, де Пена, Караваєв (Цитаішвілі, 76), Беседін. Тренер – Олександр Хацкевич.
    Вилучення: Бурда (90+1).

    Головні події поєдинку розгорнулися в другій 45-хвилинці. Футболісти з сільської команди Київщини змусили відіграватися майбутнього учасника кваліфікації Ліги чемпіонів.

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    Усього за три хвилини господарі відновили рівновагу, та дебютанти Прем'єр-ліги ще двічі змогли пробити захист та голкіпера «Динамо».

    Нагадаємо, вже за сім днів, 28 липня, «Динамо» та «Шахтар» зіграють в Одесі у матчі за Суперкубок.   

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