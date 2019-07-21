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    Футболіст «Волині» навмисно не забив пенальті

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    Денис Кожанов - Футболіст «Волині» навмисно не забив пенальті
    Денис Кожанов
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    Півзахисник Кожанов зізнався, що навмисно схибив з 11-метрової позначки

    Півзахисник луцької «Волині» Денис Кожанов навмисно не забив пенальті в ворота «Львова» в останньому контрольному поєдинку команд (1:2). Про це футболіст розповів Українському футболу.

    «Ми за справедливість. Якщо пенальті не було, навіщо провокувати суперника або робити так, щоб матч не закінчився? Я вважаю, вчинили правильно. Як дізнався, що не було пенальті? Спочатку сказали хлопці, а після цього і суддя зізнався, що припустився помилки. Для мене це вперше. Почуття позитивні. Вважаю, що вчинив правильно», - розповів Кожанов.

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