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«Динамо» програло «Бенфіці» у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів

Альона Боженко
glavcom.ua
«Динамо» програло «Бенфіці» у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів
«Динамо» програло у першому матчі кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів
фото: «Динамо»

Гра закінчилася з рахунком 0:2

Київське «Динамо» поступилося португальській «Бенфіці» у першому матчі кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів з рахунком 0:2.

На 9-й хвилині матчу захисник португальців Жилберту з меж штрафного розстріляв ворота Георгія Бущана.

А вже на 37-й хвилині зустрічі «Бенфіка» відзначилася вдруге.

Віктор Циганков виконав невдалу передачу в бік власних воріт, і м'яч перехопив Давід Нерес.

Зрештою бразилець втратив м'яч, що вилилося у результативну передачу на форварда гостей Гонсалу Рамоса. У підсумку – 0:2 ще до перерви.

Зазначимо, що 23 серпня о 22:00 запланований матч-відповідь між «Бенфікою» та «Динамо».

Нагадаємо, 9 серпня у матчі-відповіді кваліфікаційного третього раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське «Динамо» в австрійському Граці виграло у місцевого клубу «Штурм» і за сумою двох матчів продовжить боротьбу за трофей. 

Теги: Ліга чемпіонів ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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