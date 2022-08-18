«Динамо» програло «Бенфіці» у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів

Гра закінчилася з рахунком 0:2

Київське «Динамо» поступилося португальській «Бенфіці» у першому матчі кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів з рахунком 0:2.

На 9-й хвилині матчу захисник португальців Жилберту з меж штрафного розстріляв ворота Георгія Бущана.

А вже на 37-й хвилині зустрічі «Бенфіка» відзначилася вдруге.

Віктор Циганков виконав невдалу передачу в бік власних воріт, і м'яч перехопив Давід Нерес.

Зрештою бразилець втратив м'яч, що вилилося у результативну передачу на форварда гостей Гонсалу Рамоса. У підсумку – 0:2 ще до перерви.

Зазначимо, що 23 серпня о 22:00 запланований матч-відповідь між «Бенфікою» та «Динамо».

Нагадаємо, 9 серпня у матчі-відповіді кваліфікаційного третього раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське «Динамо» в австрійському Граці виграло у місцевого клубу «Штурм» і за сумою двох матчів продовжить боротьбу за трофей.