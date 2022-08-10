«Динамо» обіграло «Штурм» і продовжить виступ у Лізі чемпіонів

«Динамо» зіграє проти «Бенфіки» у плей-оф кваліфікації ЛЧ

9 серпня у матчі-відповіді кваліфікаційного третього раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське «Динамо» в австрійському Граці виграло у місцевого клубу «Штурм» і за сумою двох матчів продовжить боротьбу за трофей. Про це повідомляє сайт УЄФА.

У першому матчі протистояння, що відбувся 3 серпня у польському Лодзі, українська команда перемогла з рахунком 1:0.

«Штурм» зрівняв рахунок за підсумками двох ігор на 27-й хвилині матчу, відзначився датський легіонер австрійської команди Расмус Хейлунн.

Основний час не визначив переможця двоматчевого протистояння.

На 7-й хвилині додаткового часу забив динамівець Костянтин Вівчаренко, на 22-й його товариш по команді Віктор Циганков.

фото: кадр з відео

Підсумковий рахунок матчу – 2:1 на користь «Динамо», за сумою двох матчів – 3:1.

Команда, що програла, продовжить боротьбу в Лізі Європи, а переможець зіграє з «Бенфікою» з Лісабона (Португалія), за яку виступає українець Роман Яремчук, у кваліфікаційному плей-офф-раунді Ліги чемпіонів.