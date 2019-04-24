УЄФА розгляне справу з натуралізації Мораєса 2 травня



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Португалія та Люксембург оскаржують право бразильця виступати за збірну України

УЄФА переніс розгляд справи з натуралізації збірною України бразильця Жуніора Мораєса з 25 квітня на 2 травня.

Причиною переносу називають необхідність одночасної присутності на засіданні представників усіх зацікавлених сторін, інформує Betnews365.

У березні Мораєс отримав український паспорт та зіграв проти Португалії (0:0) і Люксембурга (2:1) в кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

Представники цих суперників збірної України подали протест в УЄФА на неправильну натуралізацію бразильця, оскільки той не проживав до отримання громадянства в Україні п’ять років на постійній основі. З лютого до червня 2017 року він перебував в оренді в китайському «Тяньдзінь Цюаньдзянь», перервавши своє перебування в Україні.

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