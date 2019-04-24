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    УЄФА розгляне справу з натуралізації Мораєса 2 травня

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    Жуніор Мораєс - УЄФА розгляне справу з натуралізації Мораєса 2 травня
    Жуніор Мораєс
    Телеканал Футбол

    Португалія та Люксембург оскаржують право бразильця виступати за збірну України

    УЄФА переніс розгляд справи з натуралізації збірною України бразильця Жуніора Мораєса з 25 квітня на 2 травня.

    Причиною переносу називають необхідність одночасної присутності на засіданні представників усіх зацікавлених сторін, інформує Betnews365.

    У березні Мораєс отримав український паспорт та зіграв проти Португалії (0:0) і Люксембурга (2:1) в кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

    Представники цих суперників збірної України подали протест в УЄФА на неправильну натуралізацію бразильця, оскільки той не проживав до отримання громадянства в Україні п’ять років на постійній основі. З лютого до червня 2017 року він перебував в оренді в китайському «Тяньдзінь Цюаньдзянь», перервавши своє перебування в Україні.

     Читайте також: Збірній України загрожують технічні поразки в матчах з Португалією та Люксембургом
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