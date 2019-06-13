«Динамо» судитиметься в Лозанні зі своїм колишнім футболістом
Джермейн Ленс
Roker Report
У Спортивному арбітражному суді зареєстровано позов киян проти півзахисника Ленса
Київське «Динамо» подало позов у Спортивний арбітражний суд проти колишнього півзахисника команди Жермейна Ленса.
Слухатимуть справу про заборгованість перед футболістом та стягнення штрафів з нього.
Раніше ФІФА затвердила рішення на користь футболіста.
Слухання справи призначено на 31 липня.
Ленс виступав за «Динамо» з 2013 по 2015 рік.
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