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    «Динамо» судитиметься в Лозанні зі своїм колишнім футболістом

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    Джермейн Ленс - «Динамо» судитиметься в Лозанні зі своїм колишнім футболістом
    Джермейн Ленс
    Roker Report

    У Спортивному арбітражному суді зареєстровано позов киян проти півзахисника Ленса

    Київське «Динамо» подало позов у Спортивний арбітражний суд проти колишнього півзахисника команди Жермейна Ленса.

    Слухатимуть справу про заборгованість перед футболістом та стягнення штрафів з нього.

    Раніше ФІФА затвердила рішення на користь футболіста.

    Слухання справи призначено на 31 липня.

    Ленс виступав за «Динамо» з 2013 по 2015 рік.

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