«Динамо» та «Шахтар» потрапили до сотні найбагатших клубів світу



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Активи власника «Шахтаря» Ріната Ахметова оцінюються у 159 млн євро, очільника «Динамо» Ігоря Суркіса – у 7 млн Football.ua

Українські клуби серед найзаможніших команд планети

Міжнародна організація Soccerex Football Finance 100 провела чергове дослідження та назвала найбагатші футбольні клуби. Двоє українських ФК увійшли в топ-100 рейтингу.

«Шахтар» опинився на 25 місці щорічного звіту між італійським «Інтером» і англійським «Фулхемом», а «Динамо» розділило 88-90 сходини разом з китайським «Хебей Чайна Форчун» і аргентинським «Рівер Плейтом».

Вартість футболістів «Шахтаря» оцінюється у 103 млн євро, «Динамо» – 67 млн. Потенційні активи власника «Шахтаря» Ріната Ахметова оцінюються у 159 млн євро, очільника «Динамо» Ігоря Суркіса – у 7 млн. Інфраструктура донецького клубу оцінена у 175 млн євро, київського – у 10 млн. Індекс FFI «Шахтаря» склав 0.86, «Динамо» – 0.16.

За основу дослідження взято фінансові звіти, представлені футбольними клубами за підсумками сезону 2016/17, а також низка інших авторитетних джерел (UEFA, The Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt).

Топ-10 найбагатших футбольних клубів світу:

1. «Манчестер Сіті» (Англія)

2. «ПСЖ» (Франція)

3. «Баварія» (Німеччина)

4. «Тоттенхем» (Англія)

5. «Арсенал» (Англія)

6. «Реал» Мадрид (Іспанія)

7. «Барселона» (Іспанія)

8. «Манчестер Юнайтед» (Англія)

9. «Ювентус» (Італія)

10. «Челсі» (Англія)