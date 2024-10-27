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«Динамо» у напруженому матчі вирвало нічию у «Шахтаря»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Динамо» у напруженому матчі вирвало нічию у «Шахтаря»
На старті другого тайму «гірники» повели в рахунку
фото: Українська Прем'єр-Ліга/Facebook

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів

Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» зіграли внічию в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів і запам'ятався травмою захисника «біло-синіх» Дениса Попова, який потягнув задню поверхню стегна та був змушений залишити поле на 16-й хвилині. Його замінив Крістіан Біловар.

На старті другого тайму «гірники» повели в рахунку. Після подачі Георгія Судакова з кутового на 48-й хвилині Егіналду пробив головою – голкіпер киян Георгій Бущан здійснив сейв, але Артем Бондаренко з кількох метрів добив у ворота м'яч, який також зачепив на своєму шляху Валерія Бондаря.

На 60-й хвилині донеччани залишилися в меншості – Дмитро Криськів отримав пряму червону картку за те, що в центрі поля ззаду грубо влетів у підкаті в ноги Біловару.

Отримавши чисельну перевагу, підопічні Олександра Шовковського великими силами атакували в надії врятуватися від поразки. А команда Маріно Пушича відійшла в оборону та намагалася втримати переможний результат, але не впоралася з цим завданням.

На 87-й хвилині Олександр Караваєв на дальній стійці ударом злету замкнув подачу Владислава Дубінчака з лівого флангу та приніс «Динамо» нічию.

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