Клубний рейтинг УЄФА: на якому місці «Динамо» та «Шахтар» після провальних ігор

Українські футбольні клуби виступили у перших матчах на європейському рівні відверто погано, не забивши на двох жодного м'яча

Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» розпочали виступи у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи із двох поспіль програшів. Українські команди не змогли вразити воррота суперників ні в одному із матчів. УЄФА традиційно публікує клубний рейтинг кращих команд Європи, після поразок українські команди опустились у списку.

«Шахтар» провів два важливих матчі у цьогорічній Лізі чемпіонів проти італійських команд – «Болоньї» та «Аталанти» .

У першому турі 18 вересня 2024 року «Шахтар» грав на виїзді проти «Болоньї» . Матч виявився напруженим і рівним, однак закінчився нульовою нічиєю. Гра була наповнена гострими моментами з обох сторін, але жодна команда не змогла реалізувати свої шанси. Важливою подією стала заміна кількох гравців «Шахтаря» через травми, зокрема Данила Сікана та Юхима Коноплі, що позначилося на атакуючих можливостях команди​.

Другий матч 2 жовтня 2024 року «Шахтар» провів проти «Аталанти» в Гельзенкірхені. Гра склалася невдало для українців – вони програли з рахунком 0:3. «Аталанта» повністю домінувала на полі, забивши два голи ще до перерви, і закріпила перевагу на початку другого тайму. Попри спроби «Шахтаря» відновити гру, їм не вдалося переламати хід матчу.

Ці результати ускладнили позицію «Шахтаря» в груповому етапі Ліги чемпіонів, і команда змушена боротися за очки в наступних матчах. У клубному рейтингу «Шахтар» втратив одну позицію і ділить 37-ме місце з французьким «Марселем» (по 48.000).

Рейтинг команд УЄФА (Коефіцієнт УЄФА) – це система, за допомогою якої Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначає ранжування футбольних клубів і національних збірних для турнірів під егідою УЄФА. Цей рейтинг використовується для жеребкування в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та інших турнірах.

У цьогорічній Лізі Європи 2024/25 «Динамо Київ» зіграло матчі проти італійського «Лаціо» та німецького «Хоффенхайму».

25 вересня 2024 року «Динамо» поступилося «Лаціо» з рахунком 0:3. Матч відбувся в Німеччині, хоча номінально вважався для киян домашнім. Українська команда не змогла знайти шляхи до воріт суперника, пропустивши три голи.

3 жовтня 2024 року «Динамо» програло ще один матч, цього разу німецькому клубу «Хоффенхайм» з рахунком 0:2. Гра відбулася в Німеччині, і «Динамо» знову не змогло забити жодного гола, пропустивши два​.

Київське «Динамо» знаходиться на 71-й позиції (23.500), відстаючи на 1.500 балів від французького «Ліону» (25.000).

Нагадаємо, українська національна збірна з футболу не змогла пробитися через груповий раунд Чемпіонату Європи і вилетіла із розіграшу після проведених трьох матчів.

До слова, футзальна збірна України втратила історичний шанс вийти у фінал чемпіонату світу, поступившись команді Бразилії з рахунком 2-3.

Однак, українські футзалісти змогли створити історичну подію у вітчизняному футзалі, завоювавши «бронзу» чемпіонату світу. У матчі за третє місце Україна переграла Францію з розгромним рахунком 7-1.