«Динамо» уклало угоду з ганським півзахисником
Абдула Моххамед Кадірі
ФК «Динамо»
23-річний Абдула Моххамед Кадірі перейшов до Києва з «Аустрії»
Київське «Динамо» повідомило про підписання угоди з 23-річним ганським півзахисником Абдулою Моххамедом Кадірі. До Києва він перейшов з віденської «Аустрії».
Угоду укладено за схемою 4+1. Минулого сезону Кадірі відіграв у оренді в тульському «Арсеналі». Зіграв 27 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири передачі.
Кадірі викликали до збірної Гани, однак на поле в футболці збірної він так і не виходив.
«Динамо» завершило минулий чемпіонат України другим з відставанням у 11 очок від «Шахтаря».
Читайте також: «Шахтар» погодився відпустити Фонсеку – ЗМІ