«Динамо» уклало угоду з ганським півзахисником



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Абдула Моххамед Кадірі ФК «Динамо»

23-річний Абдула Моххамед Кадірі перейшов до Києва з «Аустрії»

Київське «Динамо» повідомило про підписання угоди з 23-річним ганським півзахисником Абдулою Моххамедом Кадірі. До Києва він перейшов з віденської «Аустрії».

Угоду укладено за схемою 4+1. Минулого сезону Кадірі відіграв у оренді в тульському «Арсеналі». Зіграв 27 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири передачі.

Кадірі викликали до збірної Гани, однак на поле в футболці збірної він так і не виходив.

«Динамо» завершило минулий чемпіонат України другим з відставанням у 11 очок від «Шахтаря».