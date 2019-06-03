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    «Динамо» уклало угоду з ганським півзахисником

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    Абдула Моххамед Кадірі&nbsp; - «Динамо» уклало угоду з ганським півзахисником
    Абдула Моххамед Кадірі 
    ФК «Динамо»

    23-річний Абдула Моххамед Кадірі перейшов до Києва з «Аустрії»

    Київське «Динамо» повідомило про підписання угоди з 23-річним ганським півзахисником Абдулою Моххамедом Кадірі. До Києва він перейшов з віденської «Аустрії».

    Угоду укладено за схемою 4+1. Минулого сезону Кадірі відіграв у оренді в тульському «Арсеналі». Зіграв 27 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири передачі.

    Кадірі викликали до збірної Гани, однак на поле в футболці збірної він так і не виходив.

    «Динамо» завершило минулий чемпіонат України другим з відставанням у 11 очок від «Шахтаря».

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