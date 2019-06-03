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    «Шахтар» погодився відпустити Фонсеку – ЗМІ

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    Паулу Фонсека - «Шахтар» погодився відпустити Фонсеку – ЗМІ
    Паулу Фонсека
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    Італійські ЗМІ повідомляють про згоду керівництва «Шахтаря» на перехід тренера команди в «Рому»

    Португальський фахівець Паулу Фонсека може залишити тренерську посаду в «Шахтарі» та очолити італійську «Рому». Як стверджує affaritaliani.it, 46-річний тренер отримав згоду керівництва клубу на такий перехід.

    Оголошення про угоду Фонсеки з «Ромою» очікується впродовж тижня. При цьому «гірники» отримають не менше 5 мільйонів євро відступних.

    Раніше в інтерв’ю президент «Шахтаря» Рінат Ахметов стверджував, що не утримуватиме головного тренера Паулу Фонсеку, якщо той отримає пропозицію від одного з провідних європейських клубів.

    Паулу Фонсека очолює «Шахтар» з червня 2016 року. Він тричі вигравав з «гірниками» чемпіонат та Кубок України.

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