«Динамо» вирвало вольову перемогу в новій формі (відео)



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«Динамо» перемогло «Львів» на «Олімпійському» Твіттер

Кияни зіграли проти «Львова» перший матч у новій формі та останній домашній у чемпіонаті України

«Динамо» (Київ) – «Львів» – 2:1

Голи: 0:1 – Алваро (16). 1:1 – Бєсєдін (77). 2:1 – Бурда (85).

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шепелєв, Сідклей (Миколенко, 27) – Алібеков, Смирний (Сидорчук, 46) – Русин, Шапаренко, Де Пена – Бєсєдін. Тренер – Олександр Хацкевич.

«Львів»: Бандура – Адамюк, Борзенко, Насонов, Парамонов (Ліпе, 46) — Шина (Кадіна, 80), Приймак, Мартан, Педро – Бруно, Алваро.

Судді: Іванов – Дебенко, Шланчак, Романов.

Попередження: Шапаренко (58), Сидорчук (87) – Борзенко (35).

26 травня. Київ. НСК «Олімпійський»

Фактично жодного турнірного значення поєдинок на «Олімпійському» не мав. Для господарів це був заключний матч сезону перед своїми вболівальниками. До того ж кияни перед його початком презентували нову форму – з автографом легендарного тренера команди Валерія Лобановського на футболці. Також за неофіційною інформацією, поєдинок проти «Львова» міг відвідати можливий кандидат на заміну Олександру Хацкевичу на тренерській посаді в «Динамо».

Втім ці чинники, схоже, недостатньо мотивували господарів. У киян мало що виходило в атаці, гості ж сміливо відповідали швидкими випадами. І вже на 16-й хвилині львів’яни відкрили рахунок. Алваро пробив Бущана.

Гол Алваро

До кінця першої половини киянам так і не вдалося відігратися.

На початку другої 45-хвилинки поперечина врятувала гостей після удару Бєсєдіна.

Втім Бєсєдін таки забив. На 77-й хвилині він замкнув подачу з флангу від Де Пени.

Гол Бєсєдіна

А ще за вісім хвилин Бурда ударом головою забив переможний м’яч.