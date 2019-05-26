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    «Динамо» вирвало вольову перемогу в новій формі (відео)

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    &laquo;Динамо&raquo; перемогло &laquo;Львів&raquo; на&nbsp;&laquo;Олімпійському&raquo;&nbsp; - «Динамо» вирвало вольову перемогу в новій формі (відео)
    «Динамо» перемогло «Львів» на «Олімпійському» 
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    Кияни зіграли проти «Львова» перший матч у новій формі та останній домашній у чемпіонаті України

    «Динамо» (Київ) – «Львів» – 2:1

    Голи: 0:1 – Алваро (16). 1:1 – Бєсєдін (77). 2:1 – Бурда (85).

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шепелєв, Сідклей (Миколенко, 27) – Алібеков, Смирний (Сидорчук, 46) – Русин, Шапаренко, Де Пена – Бєсєдін. Тренер – Олександр Хацкевич.
    «Львів»: Бандура – Адамюк, Борзенко, Насонов, Парамонов (Ліпе, 46) — Шина (Кадіна, 80), Приймак, Мартан, Педро – Бруно, Алваро.
    Судді: Іванов – Дебенко, Шланчак, Романов.
    Попередження: Шапаренко (58), Сидорчук (87) – Борзенко (35).
    26 травня. Київ. НСК «Олімпійський»

    Фактично жодного турнірного значення поєдинок на «Олімпійському» не мав. Для господарів це був заключний матч сезону перед своїми вболівальниками. До того ж кияни перед його початком презентували нову форму – з автографом легендарного тренера команди Валерія Лобановського на футболці. Також за неофіційною інформацією, поєдинок проти «Львова» міг відвідати можливий кандидат на заміну Олександру Хацкевичу на тренерській посаді в «Динамо».

    Втім ці чинники, схоже, недостатньо мотивували господарів. У киян мало що виходило в атаці, гості ж сміливо відповідали швидкими випадами. І вже на 16-й хвилині львів’яни відкрили рахунок. Алваро пробив Бущана.

    Гол Алваро

    До кінця першої половини киянам так і не вдалося відігратися.

    На початку другої 45-хвилинки поперечина врятувала гостей після удару Бєсєдіна.

    Втім Бєсєдін таки забив. На 77-й хвилині він замкнув подачу з флангу від Де Пени.

    Гол Бєсєдіна

    А ще за вісім хвилин Бурда ударом головою забив переможний м’яч.

    Гол Бурди
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