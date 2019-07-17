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    Названо зарплату Малиновського в «Аталанті»

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    Руслан Малиновський - Названо зарплату Малиновського в «Аталанті»
    Руслан Малиновський
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    Український півзахисник готується до Ліги чемпіонів з новою командою

    Новачок італійської «Аталанти» Руслан Малиновський зароблятиме 1 мільйон євро на рік. Про це повідомляє Footboom з посиланням на власні джерела.

    Український півзахисник буде третім за рівнем зарплати в «Аталанті». Більше зароблятимуть Алехандро Гомес (1,6 млн євро) та Дуван Сапата (1,5 млн).

    Чинна угода українця з італійцями передбачає систему бонусів. Якщо він зіграє в 50% матчів зі старту, то отримуватиме по 5% зарплати за кожен наступний поєдинок. Ця система стосується як чемпіонату Італії, так і Ліги чемпіонів.  

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    Напередодні «Аталанта» повідомила про трансфер з бельгійського «Ґенка» півзахисника Малиновського.

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