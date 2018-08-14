  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» заробить майже 31 мільйон євро, якщо потрапить в груповий етап Ліги чемпіонів

    • Розсилка
    Фото: ФК Славія - «Динамо» заробить майже 31 мільйон євро, якщо потрапить в груповий етап Ліги чемпіонів
    Фото: ФК Славія

    В сумі не враховані можливі призові за результати на груповому етапі Ліги чемпіонів

    З сезону-2018/19 Ліга чемпіонів істотно збільшила призові для клубів.

    У разі потрапляння в груповий етап «Динамо», як і кожен з учасників, отримає 15,25 млн євро фіксованих виплат.

    Також клуб отримає бонус за історичні досягнення відповідно до 10-річного рейтингу УЄФА - не менше 15,5 мільйонів євро. Якщо «Бенфіка» не потрапить в груповий етап, то ця сума збільшиться на 1,1 млн євро.

    Таким чином київський клуб може отримати не менше 30,7 млн євро призових за потрапляння в груповий етап.

    В сумі не враховані можливі призові за результати на груповому етапі Ліги чемпіонів.

    Також 292 мільйони з маркетингових грошей будуть розділені між клубами і виплачені в кінці сезону пропорційно цінності їх ТБ-ринку.

    Матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Славії» «Динамо» зіграє 14-го серпня.

    Початок матчу о 19.30.

    У разі виходу в плей-офф кваліфікації, наступним суперником киян стане «Аякс» або «Стандард».

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ