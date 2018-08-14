«Динамо» заробить майже 31 мільйон євро, якщо потрапить в груповий етап Ліги чемпіонів



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Фото: ФК Славія

В сумі не враховані можливі призові за результати на груповому етапі Ліги чемпіонів

З сезону-2018/19 Ліга чемпіонів істотно збільшила призові для клубів.

У разі потрапляння в груповий етап «Динамо», як і кожен з учасників, отримає 15,25 млн євро фіксованих виплат.

Також клуб отримає бонус за історичні досягнення відповідно до 10-річного рейтингу УЄФА - не менше 15,5 мільйонів євро. Якщо «Бенфіка» не потрапить в груповий етап, то ця сума збільшиться на 1,1 млн євро.

Таким чином київський клуб може отримати не менше 30,7 млн євро призових за потрапляння в груповий етап.

В сумі не враховані можливі призові за результати на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Також 292 мільйони з маркетингових грошей будуть розділені між клубами і виплачені в кінці сезону пропорційно цінності їх ТБ-ринку.

Матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Славії» «Динамо» зіграє 14-го серпня.

Початок матчу о 19.30.

У разі виходу в плей-офф кваліфікації, наступним суперником киян стане «Аякс» або «Стандард».

Джерело: ua.tribuna.com