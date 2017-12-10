Для команд Лукашова, Яковлєва та Коваленка рік почався з поразок, клуб Зайцева переміг

По-різному почався новий рік для команд, за які виступають українські баскетболісти в Італії, Литві та Польщі

Італійська «Орландіна» українського форварда Дениса Яковлєва вдома у поєдинку національної першості поступилась «Венеції» з рахунком 59:91. Українець вийшов у старті, отримав 22 хвилини ігрового часу, набрав сім очок і зібрав три підбирання, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Команда українця за



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Коваленко

По-різному почався новий рік для команд, за які виступають українські баскетболісти в Італії, Литві та Польщі

Італійська «Орландіна» українського форварда Дениса Яковлєва вдома у поєдинку національної першості поступилась «Венеції» з рахунком 59:91.

Українець вийшов у старті, отримав 22 хвилини ігрового часу, набрав сім очок і зібрав три підбирання, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Команда українця за підсумками 13-ти турів займає 11-ту сходинку з п’ятьма перемогами регулярного чемпіонату Серії А.

Розігруючий збірної України Денис Лукашов не врятував свою команду від чергової поразки у чемпіонаті Литви.

«Вітаутас» українця на виїзді поступився «Шауляю» (73:79), а захисник, вийшовши у старті, відіграв 24 хвилини, набрав вісім очок, зробив три підбирання, дві передачі та три перехоплення.

«Вітаутас» зазнав 13-ої поразки у 17-ти поєдинках литовської першості та посідає передостаннє, 9-те місце у турнірній таблиці.

Бігмен збірної України Ігор Зайцев допоміг «Росі Радом» виграти домашній матч 14-го туру чемпіонату Польщі.

Команда українця перемогла «Легію» з рахунком 94:72, а Зайцев, який вийшов у старті, відіграв 23 хвилини, набрав 14 очок, зібрав три підбирання та зробив блок-шот.

Для українського форварда іншого польського клубу – «Даброви Горниці» – матч польської першості вийшов не таким вдалим. Команда Віталія Коваленка вдома поступилась «Сталі» (68:73), а українець, вийшовши у старті, відіграв 20 хвилин, набрав два очки, зібрав п’ять підбирань і зробив одну передачу.

«Даброва Горниця» продовжує лідирувати у турнірній таблиці з 12-ма перемогами у 15-ти матчах, а «Роса Радом» наразі посідає сьому сходинку з вісьмома перемогами та шістьма поразками.