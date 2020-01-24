Дмитро Христич зізнався в бажанні втекти з СРСР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Христич УХЛ

Найрезультативніший український хокеїст в НХЛ планував втечу за океан

Найрезультативніший в історії українського хокею вітчизняний легіонер у НХЛ Дмитро Христич зізнався, що свого часу планував втечу з Радянського Союзу до США.

«Спочатку в мене були плани втекти з СРСР, як це зробили Олександр Годинюк, Олександр Могильний та Сергій Федоров. Та влітку 1990 року керівництво «Вашингтону» вирішило, що не варто пускатися в авантюру, коли є можливість трохи почекати та поїхати легально. Країна СРСР ще існувала на мапі, але на часі вже був розпад. Це також суттєво позначалося на спорті. Пізніше ми дізналися, які гроші отримували чиновники за переходи футболістів та хокеїстів. То ж коли в НХЛ поїхали перші хокеїсти, чиновники стали більш зговірливими. А ще 1988 року сім’я музикантів Овечкіних здійснила невдалу спробу втечі на захопленому літаку. То ж спецслужби особливо прискіпливо контролювали перетин кордону. Ще раз обміркувавши, вирішив не ризикувати та почекати. А вже в грудні отримав офіційний дозвіл на перехід», - передає слова Христича Р-Спорт.

Вихованець київського хокею Христич п’ять років виступав за «Сокіл». Став чемпіоном світу в складі збірної СРСР. У НХЛ виступав за Вашингтон, Лос-Анджелес, Бостон та Торонто.