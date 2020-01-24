Нападник «Динамо» розповів про конфлікт з тренером і журналістами



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Назарій Русин повернувся в київський суперклуб UA-Футбол

Назарій Русин не знає, за що його незлюбив Олександр Хацкевич

Форвард «Динамо» Назарій Русин розповів про свої стосунки з колишнім тренером київського клубу Олександр Хацкевичем.

«Одного разу я сказав, що мені було дуже неприємно читати його висловлювання на мою адресу через ЗМІ. Це бачили мої батьки, сім'я, друзі, дівчина. Всi дуже переживали. Вважаю, що це не правильно. Скажіть мені це особисто. Поясніть, що я роблю не так, у чому винен. Не просто ж, вибачте, поливати в ЗМІ, що рівень Русина відповідає дублю, що він слабкий.

Не знаю, чому Хацкевич незлюбив саме мене. Особистих конфліктів у нас точно не було. Хоча був один нюанс, коли Хацкевич сказав моєму агенту, що я не граю через те, що огризнувся йому в якомусь матчі. Але цього не було, він це видумав», - сказав Русин в інтерв’ю SportArena.

Також Назарій пояснив суть свого конфлікту з журналістами.

«В історії з піцою була передісторія. Я часто беру піцу з роздягальні пацанам з дубля. Ну просять друзі. У підсумку журналісти написали про мене, що більше ношу піцу, ніж граю. Мене це образило. Коротше, коли я вкотре проходив повз журналістів після матчу, вони попросили коментар, а я і відповів: «Хлопці, я ж піцу ношу». Тобто це була відповідь журналістам. Це були емоції, але я потім зрозумів, що перегнув палицю, підійшов, вибачився і ми владнали цей конфлікт. Зараз вже в нормальних стосунках», - сказав Русин.

Нагадаємо, що Назарій Русин повернувся в «Динамо» після оренди в луганську «Зорю».