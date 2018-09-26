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    «Дніпро» ефектною перемогою завоював продовження єврокубкового сезону

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    Фото: ФБУ - «Дніпро» ефектною перемогою завоював продовження єврокубкового сезону
    Фото: ФБУ

    У другому раунді кваліфікації Кубка Європи ФІБА «Дніпро» зіграє проти угорської «Альби»

    «Дніпро» переміг у другому матчі першого кваліфікаційного раунду Кубка Європи грецький «Лавріо» – 76:58.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Найкращим у переможців був Олександр Мішула – 21 очко. Майданчик він залишив завчасно, оскільки в одному з заключних епізодів до крові травмував лице, зіткнувшись з суперником.

    Також вагомий внесок у переможний підсумок зробив Станіслав Тимофеєнко – 15 очок, 11 підбирань.

    У другому раунді кваліфікації Кубка Європи ФІБА «Дніпро» зіграє проти угорської «Альби».

    Перший матч 3 жовтня в Дніпрі, відповідь – 9 жовтня.

    Раніше «Черкаські Мавпи» перемогли чемпіона Норвегії та вийшли до наступного раунду кваліфікації Кубку Європи ФІБА.

    Кубок Європи ФІБА

    Кваліфікація. Раунд 1. Матч 2

    «Дніпро» (Україна) – «Лавріо» (Греція) – 76:58 (20:13, 14:15, 20:16, 22:14)


    Кубок Європи баскетбол
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