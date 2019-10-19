«Дніпро» ледь переміг у Миколаєві під наглядом Коломойського



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«Миколаїв» – «Дніпро» ФБУ

«Дніпро» здобув важку перемогу на виїзді в баскетбольній Суперлізі

«Миколаїв» програв вдома «Дніпру» в поєдинку регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги – 73:80.

«Миколаїв» – «Дніпро» – 73:80 (16:12, 14:29, 26:19, 17:20)

«Миколаїв»: Приймак 16о+6пд, Луценко 15о+5пд, Адедиран 10, Зотов 9о+6пр, Онуфрієв 8о+5пд, Брістол 7о+7пд, Давел 4, Хохоник 4, Давидюк, Юрченко.

«Дніпро»: Санон 16, Дугат 12о+6пд, Корнієнко 9о+13пд, Шундель 8, Тимофеєнко 7о+7пд, Фесенко 7о+5пд, Закурдаєв 7, Чумаков 7, Глєбов 4, Коломойський 3

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Команди в різному статусі підійшли до очного поєдинку в чемпіонаті України. Один з головних фаворитів сезону «Дніпро» зазнав домашньої поразки від дебютанта Прометея. Натомість Миколаїв після двох поразок на старті здобув вдома проти Харківських Соколів першу перемогу.

Однак емоційного піднесення господарям вистачило лише на стартову чверть, у якій вони захопили незначну перевагу. Уже з другої 10-хвилинки гості перехопили контроль за ходом боротьби. Поступово «Дніпро» вийшов вперед за основними статистичними показниками та в рахунку. Рівним залишився здобуток лідерів команд у першій половині – Приймак та Санон набрали по 10 очок.

Втім миколаївці не збиралися капітулювати. По перерві господарі вирівняли хід боротьби. Лідерські якості в цей період проявили Адедиран з Луценком. Останній триочковим до мінімуму скоротив різницю. На це першими очками в матчі влучанням з-за дуги відповів Коломойський. За грою сина Григорія уважно з трибун стежив олігарх Ігор Коломойський, який останнім часом особисто відвідує всі матчі баскетбольного «Дніпра».

У заключній чверті команди фактично з початку боролися за перемогу. Різниця скорочувалася до мінімуму, господарі навіть виходили вперед, та все ж більше сил виявилося в «Дніпра», гравці якого краще зіграли в заключні хвилини під щитом суперника.

У підсумку «Дніпро» здобув нелегку перемогу в Миколаєві.