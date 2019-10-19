У баскетбольній Суперлізі сталася перша тренерська відставка сезону



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Володимир Коваль ФБУ

Володимир Коваль залишив посаду в «Харківських Соколах»

Баскетбольний клуб «Харківські Соколи» і Володимир Коваль припинили співпрацю. Після матчу проти МБК «Миколаїв» (73:74) головний тренер команди подав у відставку, яку прийняло керівництво клубу.

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Володимир Коваль: "На жаль, мені до кінця не вдалось втілити в життя те, що б дозволило перемагати команді. У нас були непогані відрізки, проте перемогти в жодному матчі не вийшло. Я вважаю, що в "Соколів" гарне майбутнє і бажаю їм успіхів і перемог".

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БК «Харківські Соколи» дякують Володимиру Ковалю за сумлінне ставлення до тренувального та ігрового процесів і бажає успішного продовження професійної кар'єри.

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З початку чемпіонату «Харківські Соколи» зіграли вже шість матчів, у яких зазнали шість поразок.