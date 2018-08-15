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    «Дніпро» підписав найкращого центрового Суперліги України з баскетболу

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    Олександр Кушніров - «Дніпро» підписав найкращого центрового Суперліги України з баскетболу
    Олександр Кушніров

    Минулого сезону Кушніров зіграв 33 поєдинки в Суперлізі за «Миколаїв»

    «Дніпро» повідомив про підписання угоди з колишнім центровим «Миколаєва» Олександром Кушніровим.

    Баскетболіст уже готується до нового сезону у складі нової команди.

    Минулого сезону Кушніров зіграв 33 поєдинки в Суперлізі за «Миколаїв».

    У середньому набирав 14,4 очка, 7,4 підбирання, 1,5 передачі за матч.

    Раніше дніпровський клуб підписав українського захисника.

    Зауважимо, що «Дніпро» у минулому сезоні виграв Кубок України, а у чемпіонаті поступився у фінальній серії.

    Вже 23-го вересня у Кушнірова буде шанс виграти перший трофей з новою командою.

    У цей день «Дніпро» зіграє з «Черкаськими мавпами» за Суперкубок України.

    чемпіонат України баскетбол
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