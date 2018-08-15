«Дніпро» підписав найкращого центрового Суперліги України з баскетболу



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Олександр Кушніров

Минулого сезону Кушніров зіграв 33 поєдинки в Суперлізі за «Миколаїв»

«Дніпро» повідомив про підписання угоди з колишнім центровим «Миколаєва» Олександром Кушніровим.

Баскетболіст уже готується до нового сезону у складі нової команди.

Минулого сезону Кушніров зіграв 33 поєдинки в Суперлізі за «Миколаїв».

У середньому набирав 14,4 очка, 7,4 підбирання, 1,5 передачі за матч.

Раніше дніпровський клуб підписав українського захисника.

Зауважимо, що «Дніпро» у минулому сезоні виграв Кубок України, а у чемпіонаті поступився у фінальній серії.

Вже 23-го вересня у Кушнірова буде шанс виграти перший трофей з новою командою.

У цей день «Дніпро» зіграє з «Черкаськими мавпами» за Суперкубок України.