«Дніпро» продовжив угоду з капітаном команди
Станіслав Тимофеєнко
ФБУ
Станіслав Тимофеєнко наступного сезону знову виступатиме в складі дніпрян
«Дніпро» повідомив про досягнення домовленості щодо нової угоди з багаторічним капітаном команди Станіславом Тимофеєнком. Наступний сезон-2019/20 він виступатиме в складі дніпрян.
Минулого сезону форвард набирав у поєдинках баскетбольної Суперліги 14,8 очка, 7 підбирання, 2,5 передачі в середньому за матч.
Разом з «Дніпром» Тимофеєнко виборов останнього сезону Кубок України та дійшов до півфіналу плей-оф Суперліги.