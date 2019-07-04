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    «Дніпро» продовжив угоду з капітаном команди

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    Станіслав Тимофеєнко - «Дніпро» продовжив угоду з капітаном команди
    Станіслав Тимофеєнко
    ФБУ

    Станіслав Тимофеєнко наступного сезону знову виступатиме в складі дніпрян

    «Дніпро» повідомив про досягнення домовленості щодо нової угоди з багаторічним капітаном команди Станіславом Тимофеєнком. Наступний сезон-2019/20 він виступатиме в складі дніпрян.

    Минулого сезону форвард набирав у поєдинках баскетбольної Суперліги 14,8 очка, 7 підбирання, 2,5 передачі в середньому за матч.

    Разом з «Дніпром» Тимофеєнко виборов останнього сезону Кубок України та дійшов до півфіналу плей-оф Суперліги.

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