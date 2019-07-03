Жіноча збірна України з баскетболу поступилася на старті Універсіади



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Наші дівчата програли суперницям з Японії

Жіноча збірна України програла команді Японії в стартовому поєдинку Універсіади в італійському Неаполі – 48:63.

Україна – Японія – 48:63 (11:20, 11:15, 10:16, 16:12)

Україна: Юркевичус (21), Цюбик (18), Пянтак (4), Ковалевська (3), Смалюк (2), Гутевич, Самохвалова, Бойко, Радіонова.

Упродовж практичного всього ігрового часу суперниці володіли ігровою перевагою. До великої перерви вони вже на 14 очок випереджали нашу команду. Переломити перебіг подій баскетболісткам Олени Федченко не вдалося.

Найрезультативнішою в складі збірної України і матчу взагалі стала Тетяна Юркевичус – 21 очко. Наталя Цюбик набрала на 3 менше.

У наступному матчі 4 липня наші дівчата грають проти Чехії. Початок о 14:00.

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