«Дніпро» у першому матчі за Суперкубок розбив «Черкаських Мавп»



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Фото взяте з сайту mavpabasket.com

Баскетболісти «Дніпра» своєю грою перетворили матч-відповідь на формальність

«Дніпро» впевнено переграв «Черкаські Мавпи» з рахунком 101-76 і майже забезпечив собі перемогу у Суперкубку України, незважаючи на те, що матч проходив на домашньому паркеті чинних чемпіонів.

«Дніпро» сильно розпочав гру, відірвавшись на відстань у вісім очок після першої чверті. Після першої половини дніпряни не зменшили обертів і зробили серйозну заявку на перемогу, закінчивши її з перевагою у 18 очок.

У другій половині «Мавпам» не вдалося переломити хід гри, і вони також програли кожну з решти чвертей, щоправда не з таким великим відривом.

Напад «Дніпра» виглядав дуже збалансовано, і дев'ять або більше очок набрали відразу шість гравців. Найрезультативнішим з 21-м балом став захисник Олександр Мішула.

Матч-відповідь пройде 30 вересня у Дніпрі і фактично буде лише формальністю.

Суперкубок України з баскетболу

Перший матч

«Черкаські Мавпи» - «Дніпро» 76-101 (23-31, 14-24, 20-22 19-24)

«Черкаські Мавпи»: Чумаков (18), Конєв (14 + 5 підбирань), Кобець (9), Скапінцев (8 + 5 підбирань), Кольченко (7).

«Дніпро»: Мішула (21), Тимофієнко (16), Шундель (15), Прокопенко (13 + 8 підбирань), Кушніров (11), Ревзін (9 + 7 підбирань), Закурдаев (7 + 6 підборів + 5 передач).

Нагадаємо, напередодні керівництво «Черкаських Мавп» представило новий стиль клубу.

Джерело: Sportarena.com