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    До ліпших часів: бій Усик - Такам 25 травня скасовано

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    Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк обіцяє назвати нову дату поєдинку найближчим часом - До ліпших часів: бій Усик - Такам 25 травня скасовано
    Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк обіцяє назвати нову дату поєдинку найближчим часом
    Фото із соцмереж

    Український боєць отримав травму

    Абсолютний донедавна чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик отримав травму, через яку змушений відмінити призначений на 25 травня дебют у суперважкому дивізіоні.

    Чинний наразі чемпіон за версіями WBC, WBO  та IBF у крузервейті Усик (16-0, 12 КО) мав боксувати з камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1, 28 KO) у першому в кар'єрі бою серед супертяжів. Однак наразі ця подія вимушено відтермінована.

    Як повідомив промоутер українця Олександр Красюк, нова дата бою буде оголошена найближчим часом.

     Читайте також: WBC зобов'язала команди Ломаченка і Кемпбелла розпочати переговори про бій за чемпіонський пояс
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