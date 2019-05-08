До ліпших часів: бій Усик - Такам 25 травня скасовано



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Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк обіцяє назвати нову дату поєдинку найближчим часом Фото із соцмереж

Український боєць отримав травму

Абсолютний донедавна чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик отримав травму, через яку змушений відмінити призначений на 25 травня дебют у суперважкому дивізіоні.

Чинний наразі чемпіон за версіями WBC, WBO та IBF у крузервейті Усик (16-0, 12 КО) мав боксувати з камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1, 28 KO) у першому в кар'єрі бою серед супертяжів. Однак наразі ця подія вимушено відтермінована.

Як повідомив промоутер українця Олександр Красюк, нова дата бою буде оголошена найближчим часом.