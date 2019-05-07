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    WBC зобов'язала команди Ломаченка і Кемпбелла розпочати переговори про бій за чемпіонський пояс

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    Бій Василя Ломаченка і Люка Кембелла став реальністю - WBC зобов'язала команди Ломаченка і Кемпбелла розпочати переговори про бій за чемпіонський пояс
    Бій Василя Ломаченка і Люка Кембелла став реальністю
    Luckypunch.net

    У Василя Ломаченка буде змога здобути третій пояс

    Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала команди першого номера рейтингу в легкій вазі Люка Кембелла з Великобританії (20-2, 16 КО) і чемпіона за версіями WBA/WBO Василя Ломаченка з України (13-1, 10 КО) розпочати переговори про бій за свій пояс.

    Відповідне рішення було оголошене після розгляду заявки українця на поєдинок за титул Ради у вівторок, 7 травня.

    Нагадаємо, що 12 квітня Ломаченко провів вільний захист титулів і нокаутував британця Ентоні Кроллу.

    Кемпбелл 15 березня нокаутував у п'ятому раунді мексиканця Адріана Юнґа.

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