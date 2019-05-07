WBC зобов'язала команди Ломаченка і Кемпбелла розпочати переговори про бій за чемпіонський пояс
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Бій Василя Ломаченка і Люка Кембелла став реальністю
Luckypunch.net
У Василя Ломаченка буде змога здобути третій пояс
Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала команди першого номера рейтингу в легкій вазі Люка Кембелла з Великобританії (20-2, 16 КО) і чемпіона за версіями WBA/WBO Василя Ломаченка з України (13-1, 10 КО) розпочати переговори про бій за свій пояс.
Відповідне рішення було оголошене після розгляду заявки українця на поєдинок за титул Ради у вівторок, 7 травня.
Нагадаємо, що 12 квітня Ломаченко провів вільний захист титулів і нокаутував британця Ентоні Кроллу.
Кемпбелл 15 березня нокаутував у п'ятому раунді мексиканця Адріана Юнґа.