Долгополов через травму знявся з турніру в Еквадорі

Обстеження у лікаря в Німеччині виявило в українського тенісиста певні проблеми

Олександр Долгополов пропустить найближчий тенісний турнір. Українець попередньо заявився на турнір серії ATP World Tour 250 Ecuador Open-2018. Проте, як стверджується на сайті menstennisforums.com, Долгополов знявся зі змагань, які мають розпочатися у наступний понеділок, 5 лютого. Зауважимо, що Олександр мав бути третьою ракеткою цього турніру



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Олександр Долгополов

Обстеження у лікаря в Німеччині виявило в українського тенісиста певні проблеми

Олександр Долгополов пропустить найближчий тенісний турнір.

Українець попередньо заявився на турнір серії ATP World Tour 250 Ecuador Open-2018.

Проте, як стверджується на сайті menstennisforums.com, Долгополов знявся зі змагань, які мають розпочатися у наступний понеділок, 5 лютого.

Зауважимо, що Олександр мав бути третьою ракеткою цього турніру у столиці Еквадору – Кіто.

Нагадаємо, Долгополов, найсильніший український тенісист, через проблеми зі здоров'ям навіть не був внесений до заявки на матч Кубку Девіса зі Швецією, який відбудеться 2-4 лютого у Дніпрі.

Раніше капітан чоловічої збірної України з тенісу Андрій Медведєв сказав наступне: «У Долгополова болить кисть, можливо, він навіть не полетить до Південної Америки, як планував. Зараз він чекає обстеження у лікаря в Німеччині».

Таким чином, обстеження, очевидно, виявило певні проблеми в Олександра.

Скільки буде відновлюватися українець, наразі невідомо.

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