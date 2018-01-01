Долгополов через травму знявся з турніру в Еквадорі
- Сьогодні, 15:38
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Обстеження у лікаря в Німеччині виявило в українського тенісиста певні проблеми
Олександр Долгополов пропустить найближчий тенісний турнір.
Українець попередньо заявився на турнір серії ATP World Tour 250 Ecuador Open-2018.
Проте, як стверджується на сайті menstennisforums.com, Долгополов знявся зі змагань, які мають розпочатися у наступний понеділок, 5 лютого.
Зауважимо, що Олександр мав бути третьою ракеткою цього турніру у столиці Еквадору – Кіто.
Нагадаємо, Долгополов, найсильніший український тенісист, через проблеми зі здоров'ям навіть не був внесений до заявки на матч Кубку Девіса зі Швецією, який відбудеться 2-4 лютого у Дніпрі.
Раніше капітан чоловічої збірної України з тенісу Андрій Медведєв сказав наступне: «У Долгополова болить кисть, можливо, він навіть не полетить до Південної Америки, як планував. Зараз він чекає обстеження у лікаря в Німеччині».
Таким чином, обстеження, очевидно, виявило певні проблеми в Олександра.
Скільки буде відновлюватися українець, наразі невідомо.
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