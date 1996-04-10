Кубок Девіса: українські козаки проти непоступливих шведських вікінгів

На збірну України з тенісу, ослаблену травмами лідерів, чекає непростий поєдинок проти команди Швеції

Вже цієї п'ятниці, 2 лютого, українські тенісисти в поєдинку Кубка Девіса в Дніпрі будуть приймати команду Швеції. Переможець зустрічі в квітні зустрінеться з командою Португалії в протистоянні за путівку в плей-офф Світової групи. Збірна, яка зазнає поразки, змушена буде змагатися за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони

Фото: tennisua.org 32-річний ветеран Стаховський - головна надія нашої збірної в грі зі шведами

На збірну України з тенісу, ослаблену травмами лідерів, чекає непростий поєдинок проти команди Швеції

Вже цієї п'ятниці, 2 лютого, українські тенісисти в поєдинку Кубка Девіса в Дніпрі будуть приймати команду Швеції. Переможець зустрічі в квітні зустрінеться з командою Португалії в протистоянні за путівку в плей-офф Світової групи. Збірна, яка зазнає поразки, змушена буде змагатися за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони в 2019 році.

Збірній України знову не вдалося зібрати свій найсильніший склад. Олександр Долгополов, найсильніший український тенісист, через проблеми зі здоров'ям навіть не був внесений до заявки на цю гру. Ще один лідер нашої збірної Ілля Марченко був напередодні прооперований, і, хоча й потрапив до заявки на гру, але також не зможе допомогти українській тенісній дружині.

Збірна Швеції, своєю чергою, змогла привезти до Дніпра всіх своїх лідерів, тож поєдинок для наших хлопців, ослаблених відсутністю Долгополова та Марченка, точно не буде легкою прогулянкою.

Суперники зіграють на хардовому корті БТК «Мегарон» у Дніпрі.

Сама гра складається з п'яти поєдинків у трьохсетовому форматі. Дві одиночних гри відбудуться в п'ятницю, 2 лютого. Наступного дня зіграють парні комбінації, а також два одиночні поєдинки. Тож для перемоги збірній України необхідно здобути звитягу в мінімум трьох матчах.

Збірна України

Сергій Стаховський

Одиночний рейтинг ATP: 113

Парний рейтинг ATP: 171

Дата народження: 6 січня 1986 року

32-річний ветеран Стаховський - головна надія нашої збірної. Сергій є найрейтинговішим гравцем всієї зустрічі, швидкі хардові корти у Дніпрі підходять під його стиль гри, тож в одиночних поєдинках ми можемо розраховувати на дві його перемоги. Стаховський також може зіграти і в парному поєдинку. Він має досвід гри у парі і з Смірновим, і з Молчановим.

Артем Смірнов

Одиночний рейтинг ATP: 505

Парний рейтинг ATP: 367

Дата народження: 2 лютого 1988 року

Після операції, яку переніс Марченко, саме Артем є формальним другим номером нашої збірної. Він має нижчий рейтинг, ніж лідери збірної Швеції, але в стані дати їм бій та принести нашій команді, принаймні, одну перемогу. Минулого тижня Артем дійшов до фіналу на «ф'ючерсі» в Єгипті, а, отже, перебуває у гарній формі.

Також Смірнов має досвід гри в парі зі Стаховським та Молчановим, що теж є важливим в цьому протистоянні.

2 лютого Артем святкуватиме своє 30-річчя, тож сподіваємося, що це додасть йому додаткових сил, які так необхідні в цьому складному поєдинку.

Денис Молчанов

Одиночний рейтинг ATP: 595

Парний рейтинг ATP: 121

Дата народження: 5 травня 1987 року

Найсильніший український парний гравець. Також може зіграти на рівних та поборотися за перемогу в одиночному поєдинку з другим номером шведів.

Та все ж, головне завдання Дениса в цій грі - принести Україні заліковий бал в парній зустрічі. Він має найвищий парний рейтинг серед всіх гравців поєдинку, а також чималий досвід гри в парі зі Стаховським та Смірновим.

Тож гра пар у суботу, 3 лютого, може стати ключовою грою протистояння збірних України та Швеції.

Олексій Крутих

Одиночний рейтинг ATP: -

Парний рейтинг ATP: -

Дата народження: 10 березня 2000 року

Юна надія українського тенісу. В поєдинку зі шведами Крутих може зіграти лише тоді, коли доля дуелі вже буде визначена, і гра не матиме турнірного значення. Наразі ж, Олексій набиратиметься досвіду, готуючись до гри разом з лідерами нашої збірної.

Збірна Швеції

Еліас Імер

Одиночний рейтинг ATP: 135

Парний рейтинг ATP: 335

Дата народження: 10 квітня 1996 року

Імер - перший номер та головна надія шведського тенісу. Не зважаючи на юний вік, Еліас вже знаходиться на порозі першої сотні рейтингу ATP.

Варто зазначити, що напередодні на турнірі у Франції він у трьох сетах здолав нашого Стаховського. Тож у Сергія за декілька днів буде чудова нагода взяти реванш.

Також Еліас може зіграти у парі разом зі своїм братом Мікаелем, з яким вони мають багатий досвід спільної гри.

Маркус Ерікссон

Одиночний рейтинг ATP: 307

Парний рейтинг ATP: 298

Дата народження: 29 листопада 1989 року

Формальний другий номер шведів - Маркус Ерікссон. 28-річний швед за всю свою кар'єру не піднімався вище 307 місця в рейтингу ATP. Тому є великим питання, кому тренерський штаб збірної Швеції довірить буди другим номером команди - йому чи молодшому Імеру. Не виключений і такий варіант, коли одну грі зіграє Маркус, а іншу Мікаель.

Однак, як би там не було, обіграти Ерікссона цілком під силу і Смірнову, і Молчанову, і, тим більше, Стаховському.

Мікаель Імер

Одиночний рейтинг ATP: 396

Парний рейтинг ATP: 489

Дата народження: 9 вересня 1998 року

Молодший брат лідера шведів Еліаса. Ще одна юна надія шведського тенісу. Однак, на даному етапі, всі лідери нашої збірної здатні обіграти Мікаеля. Також, як і його брат, може успішно зіграти у парі.

Андреас Сілжестрьом

Одиночний рейтинг ATP: -

Парний рейтинг ATP: 153

Дата народження: 21 липня 1981 року

Головний парний фахівець збірної Швеції. 36-річний ветеран ніколи не піднімався вище 57 місця в парному рейтингу ATP, однак його чималий досвід має стати у нагоді для шведів. Скоріше за все, в суботу, 3 лютого, в парі з ним зіграє Еліас Імер.

Саме парне протистояння і може стати вирішальним у цій грі.

Україна: шлях до успіху

Якщо ж підсумовувати зазначене вище, то шлях збірної України до здобуття перемоги в цьому поєдинку може виглядадати наступним чином. Сергій Стаховський має виграти свої обидві одиночні матчі, а хтось з наших других номерів - обіграти другого номера шведів. Також непогані шанси на успіх матиме і наша парна комбінація в суботу.

Однак, прогнози річ невдячна. Все на свої місця розставить лише гра наших хлопців проти непоступливих шведських вікінгів.

Артем Худолєєв, «Главком»